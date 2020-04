Pourquoi parles-t’on autant de data governance actuellement ?

Au sein des entreprises, la prise des décisions est conditionnée par les données. Mais il faut mettre en place des conditions de mise à disposition et de traitement optimal de ses données, et c’est ce qu’on appelle Data Governance. En clair, c’est la création d’un cadre de diffusion de données de qualité à la bonne personne et au bon moment. La Data Governance est un enjeu crucial pour les entreprises, car elle leur permet de fournir un actif à forte valeur ajoutée toutefois, il ne faut pas oublier les contraintes réglementaires.

Qu’est-ce que la Data Governance ?

La Data Governance ou gouvernance de données est un cadre de contrôle surveillant de manière automatique et permanente la qualité des données. C’est un ensemble de techniques et d’opérations mises en place dans l’entreprise pour le contrôle de la collecte des données. La Data Governance concerne la gestion, l’exploitation, l’optimisation, la protection, le contrôle, l’évaluation et l’entretien des données de l’entreprise. Elle valorise cette dernière tout en assurant son développement, ses innovations et sa pérennité. Mais encore, elle est essentielle vu que c’est par les données disponibles que l’entreprise prend les décisions, crée de nouveaux produits et optimise ses actions suivant les informations qu’elle possède, qu’elle traite et qu’elle analyse. Le secret de la Data Governance, c’est la collaboration active.

L’importance de la Data Governance

L’absence de la Data Governance efficace dans une entreprise rime avec des données non qualitatives et qualifiées. Cependant, une bonne gouvernance des données présente plusieurs avantages, et les voici :

Pour économiser de l’argent : La Data Governance augmente l’efficacité d’une entreprise. En effet, si les tiers et les clients sont reproduits, elle ne perd pas de temps dans la recherche des doublons dans les ventes, les outils marketing, les finances… La Data Governance aide ainsi à baisser les erreurs dans la base de données tout en permettant de gagner du temps. D’ailleurs, elle permet d’identifier clairement les données les plus essentielles.

: La Data Governance augmente l’efficacité d’une entreprise. En effet, si les tiers et les clients sont reproduits, elle ne perd pas de temps dans la recherche des doublons dans les ventes, les outils marketing, les finances… La Data Governance aide ainsi à baisser les erreurs dans la base de données tout en permettant de gagner du temps. D’ailleurs, elle permet d’identifier clairement les données les plus essentielles. Pour plus de clarté : La Data Governance assure des données correctes, propres et standardisées. Les bénéfices sont un aperçu des indicateurs les plus importants, l’assurance des indicateurs précis et justes ainsi qu’une meilleure confiance aux outils analytiques.

: La Data Governance assure des données correctes, propres et standardisées. Les bénéfices sont un aperçu des indicateurs les plus importants, l’assurance des indicateurs précis et justes ainsi qu’une meilleure confiance aux outils analytiques. Moins de risques : Une mauvaise Date Governance augmente le risque de sécurité externe en lien avec les données incertains et non organisées, mais ça entraîne également le non-respect de la réglementation. Avec une bonne gouvernance, il est facile de savoir ce qui se passe exactement dans la base de données et de définir les zones à risque. Pour ce qui est de la conformité réglementaire, les gouvernements ont mis en place des outils servant à contrôler la façon dont les entreprises stockent, protègent et utilisent les données des clients.

Les autres avantages de la Data Governance

Essentielle dans la stratégie de gestion de la qualité des données, la Data Governance présente d’autres avantages pour l’entreprise qui a décidé de l’intégrer dans leur système d’information. Parmi les autres atouts de la Data Governance, il y a l’alerte du déclin de la qualité des données au bon moment, un temps de réaction pour éviter le dommage avancé des données, la localisation des domaines demandant des adaptations, la disponibilité permanente des données fiables dans l’entreprise ainsi que l’accessibilité des documents et le contrôle des précautions adoptées dans le sens de la qualité des données. De plus, la Data Governance ajoute de la qualité aux données. En effet, il faut vérifier la qualité avant d’exploiter les données afin d’assurer le pilotage des campagnes marketing, les opérations de promotion, l’expérience client…

